Образование 24 мая 2023, 22:14 Российских школьников привлекут к труду без согласия родителей Законопроект об обязательном участии школьников в общественном труде внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Занятия общественно-полезным трудом предложили ввести в российских школах. Детей обяжут убирать классы, сажать деревья на территории, помогать в библиотеках, а также привлекут к другой работе учебного заведения. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.

Авторы документа отметили, что законопроект позволит усилить роль труда в воспитательном процессе детей, что поможет взрастить в них ответственное отношение к чистоту и порядку в учебном заведении. При назначении трудовой нагрузке необходимо учитывать возраст школьника.

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Документ предусматривает пересмотр действующего законопроекта, из которого уберут правило о согласии родителей для привлечения к трудовым занятиям, которые не предусмотрены школьной программой.

Одним из авторов законопроекта стала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. В ходе беседы с журналистами она заявила, что новые правила помогут современным детям освоить бытовые навыки и привить чувство ответственности.

Депутат подчеркнула, что законопроект предусматривает обязательное вовлечение в общественно-полезные занятия всех учеников, но с учетом возраста и особенностей здоровья.

«Высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее, если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать», — привел слова Казаковой «Интерфакс».

Депутат добавила, что законопроект станет основой для совершения программы уроков труда, чтобы школьники осваивали навыки, которые пригодятся им быту, будущей семейной жизни и выбранной профессии.

Об инициативе введения в школах трудового воспитания стало известно в январе этого года. Тогда депутаты выступили с инициативой внести поправку в закон «Об образовании» и сделать общественно-полезный труд обязательным для школьников.