Российских школьников предложили обучать езде на электросамокатах

Уроки езды на электросамокатах необходимо включить в школьную программу. С таким предложением выступил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.

«Если [разработать] соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет. Никаких сомнений в том, что это нужно, на самом деле нет», — сказал Митрошин в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом он добавил, что подобные вопросы нужно решать на государственном уровне. По мнению начальника центра, для уроков езды на электросамокатах потребуется выделение дополнительных часов.

«Обычно такие вещи происходят очень непросто, потому что если мы час отведем управлению электросамокатами, то вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — задался он вопросом.

Как напомнил Митрошин, в 2021 году специалисты подготовили лекцию для школьников о безопасной езде на средствах индивидуальной мобильности. Также они разработали специальную памятку.