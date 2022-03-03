Российских школьников познакомят с устройством квантового компьютера на «Уроках Цифры»

Госкорпорация «Росатом» примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», посвященном теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер». Он будет проходить для школьников и учителей с 10 марта по 10 апреля.

«Квантовый» урок цифры будет посвящен особенностям такого компьютера, отличиям от привычных ПК, функционалу и изменениям, которые произойдут в мире с его появлением.

Организатором урока выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения РФ, а также компании, являющиеся лидерами цифровой трансформации.

Источник фото: урокцифры.рф

Новый урок подготовили в рамках реализации президентской программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также дорожной карты по квантовым вычислениям при поддержке Российского квантового центра, Газпромбанка и Национальной квантовой лаборатории.

«Формирование кадрового резерва для квантовой индустрии — одна из ключевых задач, над которой мы работаем. Важно, чтобы школьники уже с начальных классов понимали, как в действительности устроен мир и что квантовые эффекты — не что-то чужеродное. Чем раньше ребята научатся жить с этим осознанием, тем быстрее у них появятся идеи, как их правильно использовать. „Росатом“ с нуля создает новую отрасль, поэтому участие в таких образовательных проектах, как „Урок цифры“ — значимая часть стратегии по поиску талантливых детей и популяризации науки», — сказал руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Урок цифры» будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями (игрового тренажера). Приступить к уроку школьники 1-11 классов смогут на сайте в любое время.