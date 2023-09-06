Образование 06 сентября 2023, 23:03 Российских школьников познакомят с искусственным интеллектом МФТИ проведет уроки по искусственному интеллекту в школах и колледжах России Freepik

Читать 360tv в

В российских школах и колледжах с 11 по 22 сентября пройдут уроки по искусственному интеллекту. Всероссийский классный час RuCode организуют преподаватели Московского физико-технического института.

В занятиях смогут принять участие школьники с пятого по 11-й классы, а также студенты колледжей. Урок будет состоять из видеолекций, практических заданий и интерактивного теста-игры о возможностях искусственного интеллекта.

Реклама

Организаторы предоставят всем желающим учителям необходимые методические материалы. Предварительной подготовки для проведения классного часа не потребуется.

Сегодня даже отдельные задачки со звездочкой решает нейросеть YandexGPT и аналогичные системы. Специалисты МФТИ разработали методические материалы, с помощью которых каждый учитель может в простой и увлекательной форме рассказать участникам классного часа о современных возможностях искусственного интеллекта. Алексей Малеев директор Центра развития ИТ-образования МФТИ

Ученики смогут при помощи нейросетей научиться создавать изображения и видео с цифровыми аватарами, а также начать подготовку к Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. А учителя, организовавшие урок, получат сертификаты МФТИ.

Всероссийский классный час по искусственному интеллекту пройдет в рамках фестиваля RuCode по искусственному интеллекту по физике, математике, инжиниринге и в науках о жизни. Он стартовал в мае этого года и продлится до конца октября.