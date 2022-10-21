Российских школьников научат играть в лапту | 360°

Образование 21 октября 2022, 04:05 Российских школьников научат играть в лапту Минпросвещения РФ: игру в лапту начнут изучать в школах на уроках физкультуры YouTube

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В школьную программу по физкультуре предложили добавить уроки лапты. Как сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ, этот вопрос попросили рассмотреть учителя и тренеры во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром спорта Олегом Матыциным.

Лапта — это русская народная командная игра с мячом и битой. Ее цель — ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны и вернуться обратно, не дав противнику выбить себя мячом.

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Как рассказали министры на встрече, для школ разработали 10 образовательных модулей. Полностью готовы программы по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо и шахматам. Есть и дополнительные модули — по бадминтону, фитнес-аэробике, триатлону, флорболу, легкой атлетике и другим.

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Учителя и тренеры в свою очередь предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте.

«Министр просвещения поддержал эту инициативу, соответствующий модуль может появиться до конца года», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в следующем году запланирована разработка комплексов уроков по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту.