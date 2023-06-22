Образование 22 июня 2023, 14:12 Российских школьников научат действиям при минно-взрывных травмах Минпросвещение объявило о запуске программы для детей по минно-взрывным травмам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Программу для школьников по действиям при минно-взрывных травмах подготовит Фонд защиты детей совместно с Минобороны России. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил директор департамента Министерства просвещения в сфере государственной политики и защиты прав детей Лариса Фальковская.

Она пояснила, что эта мера станет особенно актуальной после освобождения всех территорий, находящихся под контролем Украины. Фальковская добавила, что важно работать на упреждение.

Реклама

«Фонд защиты детей, которым сейчас руководит Дмитрий Лиханов, совместно с Минобороны, будет готовить программу просвещения для детей по минно-взрывным травмам», — заявила представитель Минпросвещения.

Фальковская добавила, что по заданию ведомства Московский государственный психолого-педагогический университет готовит программу по оказанию реабилитации детей, ставших свидетелями военных действий.

Она пояснила, что речь идет о несовершеннолетних жителя новых регионов, которые находились в укрытиях во время бомбежек, а также детей с приграничных территорий России, которые находились под обстрелами со стороны Украины. Фальковская подчеркнула, что все задачи носят профилактический характер, чтобы не только устранять последствия пережитых событий, но и нивелировать угрозы в будущем.