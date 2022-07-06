Российских школьников бесплатно обучат программированию

Российские школьники получат возможность бесплатно пройти курсы по программированию. Постановление о выделении субсидий на обучение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Школьники 8–11 классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования», — сообщила пресс-служба правительства.

В 2021 году проект проходил в пилотном формате. Теперь его решили распространить на всю страну. В рамках проекта школьники будут заниматься по программе, включающей четыре модуля по 36 академических часов. Подростки смогут освоить первую IT-профессию еще в школе.

«Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок», — уточнила пресс-служба.

На первом этапе курсы смогут пройти как минимум 100 школьников. Затем их количество вырастет до 240 человек. На реализацию проекта выделят 6,8 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены в трехлетнем федеральном бюджете.