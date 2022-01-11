Российские вузы введут «специальные условия» для студентов из Казахстана

Всероссийский студенческий союз решил попросить Минобрнауки ввести в вузах специальный режим учебы для студентов, которые остаются в Казахстане и не имеют возможности приехать в Россию для сдачи сессии. Многие отправились домой на новогодние праздники, но не могут вернуться из-за вспыхнувших в стране беспорядков. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам председателя Всероссийского студенческого союза Олега Цапко, организация получила большое количество обращению от студентов. остающихся в Казахстане. При этом не все они являются гражданами этой страны. Большинство просто не могут добраться до аэропорта.

В результате Союз направил письма в Минобрнауки и Минпросвещения с просьбами сообщить вузам о необходимости «специальных условий» для студентов, находящихся в Казахстане. Предлагается разрешить сдавать им сессию удаленно, а тем, кто не может быть на связи из-за нестабильной работы интернета, перенести сроки сдачи экзаменов.

«Чрезвычайное положение в соседней стране однозначно попадает под обстоятельства непреодолимой силы. Эти студенты не должны пострадать и уж тем более быть отчисленными за неявку на экзамен или зачет», — сказал Олег Цапко.

В Минобрнауки заявили, что регулярное авиасообщение с Казахстаном возобновилось и студенты могут вернуться в университеты. Также в министерстве отметили, что вузы с пониманием относятся к ситуации и призвали студентов держать тесную связь с учебными заведениями.

Ряд вузов уже согласились пойти навстречу студентам. В Томском политехническом университете (ТПУ) заявили, что готовы решать все вопросы в индивидуальном порядке. В Уральском федеральном университете имени Ельцина (УрФУ) пообещали продлить сроки сессии. Казанский федеральный университет (КФУ) готов при необходимости провести экзамены дистанционно.

Также не стали отказывать студентам в поддержке в СПбПУ, РУДН, МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ, СПбГУ и ряде других вузов.

Ранее стало известно, что самолет российских ВКС доставил в Москву из Казахстана еще 84 гражданина РФ.