Российские вузы трудоустроят потерявших подработку студентов

Некоторые региональные вузы решили помочь учащимся найти работу. Томский государственный университет открыл биржу вакансий для студентов, где они смогут найти работу в call-центрах, техподдержке или должность ассистента преподавателей. После введения режима самоизоляции почти половина студентов потеряла возможность найти подработку.

Как сообщил газете «Известия» начальник управления социальной и молодежной политики ТГУ Алексей Васильев, руководство вуза узнало о проблемах учащихся из результатов проведенного опроса. То есть, почти 50% лишились временной занятости, и около 70% имевших работу ее потеряли. О своей заинтересованности в подработке сообщили 92% респондентов.

«Ситуация с коронавирусом привела к схлопыванию различных отраслей экономики, в том числе таких традиционных поставщиков временной занятости для студентов, как профессия официантов, аниматоров, барменов ­— сегодня эти специальности фактически не существуют», — сообщил Васильев.

Тем более, что университет нуждается в изготовителях масок и специалистах по санобработке. Некоторые преподаватели в силу возраста перестали выходить на работу, перейдя в формат онлайн. Поэтому в вузе решили создать единую базу.

«Есть необходимость в оцифровке архивов, музеев, есть разные фонды, которые требуют упорядочивания, есть большой запрос на цифровых ассистентов преподавателей в условиях перехода на дистанционный формат обучения», — перечислил он возможности подработки.

Сейчас университет оформляет разрешительные документы на создание онлайн-сервиса. На сегодняшний день в базе собраны 200 вакансий, до конца года число трудоустроенных студентов может увеличиться до полутора тысяч человек. Пока университет предлагает работу только в собственных стенах. Но руководство вуза хочет связаться с томскими предприятиями, чтобы они предлагали работу студентам ТГУ. Возможно, студенческой бирже удастся начать сотрудничество с одним из российских сервисов поиска работы.

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