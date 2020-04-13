Российские вузы трудоустроят потерявших подработку студентов
Как сообщил газете «Известия» начальник управления социальной и молодежной политики ТГУ Алексей Васильев, руководство вуза узнало о проблемах учащихся из результатов проведенного опроса. То есть, почти 50% лишились временной занятости, и около 70% имевших работу ее потеряли. О своей заинтересованности в подработке сообщили 92% респондентов.
«Ситуация с коронавирусом привела к схлопыванию различных отраслей экономики, в том числе таких традиционных поставщиков временной занятости для студентов, как профессия официантов, аниматоров, барменов — сегодня эти специальности фактически не существуют», — сообщил Васильев.
Тем более, что университет нуждается в изготовителях масок и специалистах по санобработке. Некоторые преподаватели в силу возраста перестали выходить на работу, перейдя в формат онлайн. Поэтому в вузе решили создать единую базу.
«Есть необходимость в оцифровке архивов, музеев, есть разные фонды, которые требуют упорядочивания, есть большой запрос на цифровых ассистентов преподавателей в условиях перехода на дистанционный формат обучения», — перечислил он возможности подработки.
Сейчас университет оформляет разрешительные документы на создание онлайн-сервиса. На сегодняшний день в базе собраны 200 вакансий, до конца года число трудоустроенных студентов может увеличиться до полутора тысяч человек. Пока университет предлагает работу только в собственных стенах. Но руководство вуза хочет связаться с томскими предприятиями, чтобы они предлагали работу студентам ТГУ. Возможно, студенческой бирже удастся начать сотрудничество с одним из российских сервисов поиска работы.
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