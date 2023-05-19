Образование 19 мая 2023, 11:23 Российские вузы призвали ужесточить условия приема в магистратуру Министр Фальков: в новой системе образования нужно ужесточить прием в магистратуру РИА «Новости»

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После введения новой системы высшего образования магистратура должна остаться только в одобренных регулятором вузах, а требования к поступающим следует ужесточить. Об этом сказал на заседании итоговой коллегии министр Валерий Фальков. Его процитировал ТАСС.

Новую систему высшего образования введут с 1 сентября 2025 года. Процедура приема в вузы останется практически прежней, не коснется льгот или ЕГЭ. Однако, по словам Валерия Фалькова, программы магистратуры стоит оставить не во всех вузах, а устроить отбор.

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«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах <…> Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных учреждений, которые будут реализовывать программы магистратуры», — сказал глава Минобрнауки.

Министр призвал изменить подход не только к вузам, но и поступающим. По его мнению, стоит ужесточить условия приема в магистратуру.

Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков назвал пилотный проект в шести вузах по обучению в новом формате переходным периодом от не прижившейся европейской системы к прежней.