24 ноября 2022, 17:42
Российские вузы оценят по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ
Президент Путин предложил создать рейтинг вузов, где готовят специалистов по ИИ
Новый рейтинг российских вузов, где готовят специалистов по искусственному интеллекту, поручил создать президент Владимир Путин. В качестве оценки российский лидер предложил смотреть на качество подготовки выпускников. Об этом он заявил на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.
Президент отметил, что, кроме внедрения новых образовательных программ в высших учебных заведениях, нужно также оценивать работу по подготовке студентов.
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«В этой связи прошу компании совместно с правительством разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов с компетенциями в области искусственного интеллекта», — привел слова Путина ТАСС.
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Одним из важных критериев, подчеркнул российский лидер, должна стать стартовая зарплата выпускника вуза.
В ходе своего выступления президент России призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в ближайшие 10 лет, потому что от успеха в этом направлении зависит будущие успехи страны.
Путин отметил, что по ряду направлений в сфере искусственного интеллекта Россия уже обогнала другие страны, но эти успехи необходимо наращивать.
Искусственный интеллект
Владимир Путин
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