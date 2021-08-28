Российские вузы начнут год в очном формате

Этот учебный год российские вузы начнут в очном формате. Элементы онлайн-формата будут применены лишь при необходимости. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Сегодня министр пообщался со студентами на Российской креативной неделе.

«Этот год будет в традиционном формате», — процитировало его слова РИА «Новости».

День знаний в вузах также будет праздноваться в зависимости от эпидемической обстановки. В каждом регионе университеты примут решение о формате самостоятельно. Министр добавил, что 98% российских вузов начинают учебный год 1 сентября.

Фальков также рассказал, что Минобрнауки обсудит целесообразность возвращения к системе поступления в вузы в две волны. Выпускники с высокими баллами ЕГЭ, которые в этом году не смогли поступить в вузы, ранее создали петицию. Они призвали сделать процедуру приема надежнее и понятнее. Молодые люди считают, что порядок приема в вузы в одну волну не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Правила приема в вузы были изменены в прошлом году.