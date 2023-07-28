Образование 28 июля 2023, 17:04 Российские студенты стали реже искать работу и чаще учиться на каникулах Unseen Studio / Unsplash

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Студенты в России стали на 20% реже искать подработку на период летних каникул и при этом уделять больше времени онлайн-обучению. Такие выводы сделали специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов с вакансиями пользователями в возрасте от 16 до 22 лет.

Оператор зафискировал во всех городах-миллионниках падение интереса зумеров к онлайн-площадкам для поиска работы. По сравнению с летом 2022 года потребление интернет-трафика на этих порталах снизилось на 8%.

Как выяснили специалисты Yota, парни (54%) ищут подработку чаще, чем девушки. Однако молодые россиянки основательнее подходят к процессу — в сумме этим летом они потратили на 8% больше трафика при поиске работы, чем юноши.

Рейтинг регионов по самым частым посещениям сайтов с вакансиями традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Башкирия, Новосибирская область и Татарстан.

В то же время, по данным экспертов Yota, среди молодежи растет потребляемый трафик на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения. Больше всего интереса к знаниям проявили жители Нижегородской области — там посещаемость образовательных площадок этим летом увеличилась на 30% по сравнению с 2022 годом. Повышенную тягу к знаниям также показали юноши и девушки из Красноярского и Краснодарского краев, где посещаемость выросла на 27% и 26% соответственно.