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    16 июля 2020, 02:12

    Российские студенты назвали лучшие места работы

    Анастасия Кукова

    Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы. В исследовании приняли участие более 25 тысяч человек, которые рассказали, на что будут ориентироваться при выборе работодателя после окончания учебы.
    Российские студенты назвали лучшие места работы

    Результаты опроса опубликовало РБК. Среди опрошенных студентов по специальностям «Бизнес/Коммерция» первое место заняла компания Google. Второе и треть место досталось «Газпрому» и Яндексу. Топ-5 закрыли «Газпром Нефть» и Сбербанк.

    Участники опроса со специализацией «Инженерное дело/Естественные науки» лучшим местом работы назвали «Газпром». Остальные места в пятерке лидеров распределили между собой «Газпром Нефть», Google, «Роснефть» и Роскосмос.

    В области ИТ-технологий респонденты вновь назвали лучшим работодателем Google. Затем идут Яндекс, Microsoft, Intel и Сбербанк.

    Опрошенные студенты со специализацией «Здравоохранение/Медицина» на первое место поставили Минздрав. В пятерку лучших мест работы также вошли Клинический центр первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Американская медицинская клиника, Европейский медицинский центр и Центральная клиническая больница c поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации.

    Получающие образования в сфере «Гуманитарные науки/Искусство/Образование» участники опроса вновь лучшим сочли Google. В топ-5 вошли Яндекс, «Газпром», Сhanel и Microsoft.

    Среди компаний, производящих товары повседневного спросы была названа компания Coca-Cola, в розничной торговле — IKEA, в автомобильной промышленности — BMW, среди производственных предприятий — Siemens.

    Большинство студентов хотело бы начинать карьеру за рубежом, но в небольшой компании, численность сотрудников которой не превышает 250 человек.

    Респонденты сообщили, что хотели бы получать на первом месте работы 58 561-68 823 рубля в месяц.