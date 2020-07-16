Российские студенты назвали лучшие места работы
Результаты опроса опубликовало РБК. Среди опрошенных студентов по специальностям «Бизнес/Коммерция» первое место заняла компания Google. Второе и треть место досталось «Газпрому» и Яндексу. Топ-5 закрыли «Газпром Нефть» и Сбербанк.
Участники опроса со специализацией «Инженерное дело/Естественные науки» лучшим местом работы назвали «Газпром». Остальные места в пятерке лидеров распределили между собой «Газпром Нефть», Google, «Роснефть» и Роскосмос.
В области ИТ-технологий респонденты вновь назвали лучшим работодателем Google. Затем идут Яндекс, Microsoft, Intel и Сбербанк.
Опрошенные студенты со специализацией «Здравоохранение/Медицина» на первое место поставили Минздрав. В пятерку лучших мест работы также вошли Клинический центр первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Американская медицинская клиника, Европейский медицинский центр и Центральная клиническая больница c поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации.
Получающие образования в сфере «Гуманитарные науки/Искусство/Образование» участники опроса вновь лучшим сочли Google. В топ-5 вошли Яндекс, «Газпром», Сhanel и Microsoft.
Среди компаний, производящих товары повседневного спросы была названа компания Coca-Cola, в розничной торговле — IKEA, в автомобильной промышленности — BMW, среди производственных предприятий — Siemens.
Большинство студентов хотело бы начинать карьеру за рубежом, но в небольшой компании, численность сотрудников которой не превышает 250 человек.
Респонденты сообщили, что хотели бы получать на первом месте работы 58 561-68 823 рубля в месяц.