Российские студенты назвали лучшие места работы

Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы. В исследовании приняли участие более 25 тысяч человек, которые рассказали, на что будут ориентироваться при выборе работодателя после окончания учебы.

Результаты опроса опубликовало РБК. Среди опрошенных студентов по специальностям «Бизнес/Коммерция» первое место заняла компания Google. Второе и треть место досталось «Газпрому» и Яндексу. Топ-5 закрыли «Газпром Нефть» и Сбербанк.

Участники опроса со специализацией «Инженерное дело/Естественные науки» лучшим местом работы назвали «Газпром». Остальные места в пятерке лидеров распределили между собой «Газпром Нефть», Google, «Роснефть» и Роскосмос.

В области ИТ-технологий респонденты вновь назвали лучшим работодателем Google. Затем идут Яндекс, Microsoft, Intel и Сбербанк.

Опрошенные студенты со специализацией «Здравоохранение/Медицина» на первое место поставили Минздрав. В пятерку лучших мест работы также вошли Клинический центр первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Американская медицинская клиника, Европейский медицинский центр и Центральная клиническая больница c поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации.

Получающие образования в сфере «Гуманитарные науки/Искусство/Образование» участники опроса вновь лучшим сочли Google. В топ-5 вошли Яндекс, «Газпром», Сhanel и Microsoft.

Среди компаний, производящих товары повседневного спросы была названа компания Coca-Cola, в розничной торговле — IKEA, в автомобильной промышленности — BMW, среди производственных предприятий — Siemens.

Большинство студентов хотело бы начинать карьеру за рубежом, но в небольшой компании, численность сотрудников которой не превышает 250 человек.

Респонденты сообщили, что хотели бы получать на первом месте работы 58 561-68 823 рубля в месяц.