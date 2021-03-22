Российские школы откажутся от зарубежных видеосервисов

Собственную программу для видео-конференц-связи для школьников разрабатывают в России в рамках программы «Цифровая образовательная среда». Как сообщил ТАСС, об этом заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк на парламентских слушаниях.

Чиновник подчеркнул, что цифровая среда, на которую временно переходили российские школы, — это не замена очного обучения, а только дополнение и усиление.

«Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов», — заявил Басюк.

В рамках государственной программы «Цифровая образовательная среда» компьютеры и интерактивные доски появятся еще в 350 школах Московской области. Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что новые сервисы направлены только для дополнительных возможностей школьников получить знания.

Современные технологии сделают уроки разнообразнее, а также помогут ученикам, пропускающим уроки по болезни, не отставать от программы.