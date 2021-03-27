Российские школы не перейдут полностью на гаджеты

Пока в России не ожидается полного перехода школ на использование гаджетов. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что живое общение между учителем и учеником ничем не заменить.

«Планшеты и гаджеты — они могут быть лишь вспомогательным средством. И надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа», — рассказал он «Псковскому агентству новостей».

Более того, министр уточнил, что Роспотребнадзор уже установил нормы использования школьниками компьютерной техники.

В начале февраля учащимся школ запретили использовать мобильные телефоны в образовательных целях, уточнило Ura.ru. Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что данный запрет не распространяется на ноутбуки и планшеты.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Минздрава России Владислав Кучма рассказал, что около 80% детей пользуются смартфонами для обучения. Он назвал это средство поиска информации неблагоприятным из-за маленького размера экрана.