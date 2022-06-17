Российские школы не будут отказываться от оценок

Отказ от оценок в школах России пока не рассматривается. Эту тему «нужно обсудить, понять плюсы и минусы», заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом написал ТАСС.

«У нас уходят от оценок в первом классе, по поводу десятого класса мы не думаем», — сообщил Кравцов.

По его словам, также не рассматривается переход на десятибалльную систему оценивания. Министр просвещения заметил, что сейчас действует не совсем пятибалльная система.

«Есть четыре с плюсом, четыре с минусом. Дифференциация определенная есть, и нельзя сказать, что у нас только пятибалльная система. На сегодняшний день использование отметок — понятная традиция», — пояснил Сергей Кравцов.

Вопрос отмены пятибалльной системы оценок в школах обсуждается не первый год. В прошлом году заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова заявила, что по некоторым предметам — изобразительному искусству, музыке и физкультуре — можно ввести систему «зачет/незачет».