Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

В олимпиаде участвовали представители 45 стран. В составе сборной России были: Александр Зенькович из Мордовии, Максим Покровский и Иван Русских из Москвы, Иван Харичкин из Санкт-Петербурга и Татьяна Емельянова из Москвы. Все дети завоевали золотые медали.

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В этом году все олимпиады по школьным предметам были отменены, кроме физической.

«В июле мне с коллегами, отвечающими за подготовку команды, пришла идея провести мировую олимпиаду так, как проводит свои олимпиады МФТИ: в каждый регион России, школьники которого участвуют, приезжает представитель физтеха с заданиями, проводит олимпиаду и уезжает с результатами назад», — рассказал Михаил Осин, руководитель сборной России.

Президент Всемирной олимпиады поддержал идею при условии, что Россия пошлет в каждую страну своего представителя, который в отдельном помещении под видеокамерами будет проводить интеллектуальное соревнование.