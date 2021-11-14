Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике в Узбекистане
Российские школьники выиграли четыре золота и одно серебро на международной олимпиаде по физике в Узбекистане
Российские школьники завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани в Узбекистане. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».
Золото получили Иван Касьянов из Алтайского края, Алексей Санин из Башкирии, Ольга Терехова и Роман Жумаев из Московской области. Обладателем серебряной награды стал Роман Максимов из Подмосковья.
Отмечается, что Иван Касьянов стал абсолютным победителем олимпиады.
Соревнования проходили в смешанном формате. Российская команда писала олимпиаду очно и отправилась для этого в Фергану. В этом году в олимпиаде участвовали сборные из 19 стран, в их числе команды из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Казахстана, Кувейта, Таиланда и Турции.