Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике в Узбекистане

Российские школьники завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани в Узбекистане. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Золото получили Иван Касьянов из Алтайского края, Алексей Санин из Башкирии, Ольга Терехова и Роман Жумаев из Московской области. Обладателем серебряной награды стал Роман Максимов из Подмосковья.

Отмечается, что Иван Касьянов стал абсолютным победителем олимпиады.

Соревнования проходили в смешанном формате. Российская команда писала олимпиаду очно и отправилась для этого в Фергану. В этом году в олимпиаде участвовали сборные из 19 стран, в их числе команды из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Казахстана, Кувейта, Таиланда и Турции.