Российские школьники завоевали 4 золотых медали на Международной олимпиаде по информатике

Четыре золотые медали достались школьникам из России на Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, завершившейся в Бухаресте. Об этом написал ТАСС.

Олимпиада Romanian Master of Informatics, которая ежегодно проводится с 2011 года, в этот раз состоялась в дистанционном формате с применением автоматической электронной системы проверки работ.

Все четверо школьников, входивших в состав российской команды, были удостоены золотых медалей. Абсолютное первое место занял Федор Ромашов из Москвы, который набрал максимально возможный балл. Также в состав команды входили Данил Клищ из Челябинска, Александр Бабин из Красноярска и Антон Степанов из Москвы.

Ранее Московский государственный областной университет провел предновогодний День открытых дверей. Будущим студентам есть из чего выбирать: в МГОУ более 200 направлений на 15 факультетах. Абитуриенты расспрашивали все в деталях, большая часть вопросов была про экзамены, про то, какие предметы нужны для поступления и как повысить шансы. И приложить к аттестату дипломы олимпиад вовсе не будет лишним.