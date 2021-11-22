Российские школьники установили рекорд на международной олимпиаде по астрономии

Школьники из России установили рекорд на XIV Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Колумбии — они завоевали восемь золотых и две серебряные медали. Об этом сообщило Минпросвещения вTelegram-канале «Большая перемена РФ».

«По результатам олимпиады командой России был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано восемь золотых медалей и две серебряные, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц», — говорится в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков из Мордовии. Он учится в Республиканском лицее для одаренных детей. По данным ведомства, соревнования юных ученых прошли в дистанционном формате в Колумбии. В них приняли участие 48 стран и 62 команды, среди которых были как основные, так и гостевые.

В середине ноября российские школьники привезли из Узбекистана четыре золота и одно серебро международной олимпиады по физике. Абсолютным победителем стал Иван Касьянов из Алтайского края.