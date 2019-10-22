Российские школьники смогут поступать в вузы через интернет

У российских старшеклассников появится возможность поступить в вуз онлайн. Для реализации проекта отобрали уже более 50 университетов.

«Мы уже, кстати, работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта», — сказал Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в «Сколкове», передает РИА «Новости».

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Во время мероприятия председатель правительства говорил не только о поступлении. Он обратил внимание в том числе на ускорение вывода современных технологий на рынок, включая беспилотные автомобили. Уже 55 штук тестируют на дорогах, часть из них ездит по территории «Сколкова».

Кроме того, Медведев отметил важность повышения конкурентоспособности и создания «интеллектуальной экономики» — эта задача стоит перед «Сколковом».

В ходе заседания также обсудили направления развития школы «Сколково», глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения.