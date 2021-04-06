Российские школьники рассказали, кем хотят стать в будущем

Большинство старшеклассников уже определились с выбором своей будущей профессии. Многие из них хотят стать врачами, педагогами и программистами, как показали результаты опроса, проведенного в рамках проекта «Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система».

Выбор своей будущей профессии уже сделали 68,8% старшеклассников. Из тех, кто уже принял решение, 9,4% заявили, что хотят стать врачами или стоматологами. А 9,2% рассказали, что хотят работать учителями или воспитателями. Найти себя в IT-сфере хотят около 7% опрошенных, в основном они хотят стать программистами. А 6,7% учеников сказали, что планируют работать юристами, столько же ответило, что выучатся на дизайнеров.

Многие также рассказали, что хотят стать архитекторами, художниками, актерами, экономистами и психологами. Самые редкие профессии, которые называли школьники — сварщик, судмедэксперт, следователь, космонавт и стюардесса.

Каждый второй школьник признался, что решающим фактором при выборе профессии является размер зарплаты. Но примерно столько же связало выбор профессии с мечтой детства.

Опрос проводился в марте–апреле 2021 года. В нем приняли участие около тысячи учеников из разных регионов РФ.

Ранее в России предложили ввести для старшеклассников курс «Основы взрослой жизни».