Образование 19 марта 2023, 22:37 Российские школьники начнут изучать африканские языки Обучение африканским языкам суахили и амхарскому начнется в школах России Pxhere

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Российские школьники начнут изучать африканские языки в качестве дополнительных. Об этом рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. Его слова привел ТАСС.

На Международной парламентской конференции «Россия — Африка» Маслов заявил, что в России готовится новое поколение людей, которые будут способны понимать менталитет стран Африки, а также их основные модели развития.

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«В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, чего, в общем, не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку „школа — университет — работодатель“», — сказал Маслов.

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Кроме того, в российских институтах также начнут возрождать почти исчезнувшие языки, к которым относятся йоруба и сомалийский.

Мероприятия по профессиональной ориентации проводятся в России в рамках проекта «Билет в будущее». В Подмосковье за 2022 год в них приняли участие более 39 тысяч школьников. В общей сложности профориентацию в рамках проекта «Билет в будущее» проводят в 89 российских регионах. Встречи охватывают свыше 1,2 миллиона учеников 6–11-х классов.