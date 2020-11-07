Российские дипломы могут получить срок годности

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что в будущем дипломы могут получить срок годности. Тогда документ на момент предъявления будет показывать актуальный уровень знаний выпускника.

«Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат „диплом по требованию“, который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. <…> Это дипломы с expiration date (срок годности — прим.ред.), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», — передает ТАСС его слова.

Также, по словам эксперта, выдача дипломов на безграничный срок — абсурдная практика. Потому что нельзя гарантировать, что полученные в университете знания до сих пор сохранились.

Песков также сообщил, что среди требований, предъявляемых к системе высшего образования 2020-х годов, станет высокая скорость разработки программ обучения. Но не просто программ, а тех, что отвечают реалиям трудового рынка. Кроме того, будет нацеленность на создание именно команд профессионалов, а не отдельных специалистов.