Российская выпускница нашла ошибку в учебнике и получила 100 баллов на ЕГЭ
«Я была уверена в своих знаниях и в том, что работа выполнена правильно. Поэтому страха, что мне могут понизить балл, не было. Так получилось, что в этом не было моей вины, и поэтому удалось вернуть свой балл и разобраться в ситуации», — рассказала Ковалева RT.
Сам экзамен по обществознанию проходил 16 июля. За него выпускница получила 99 баллов, а до 100 она не дотянула из-за определения «социальной мобильности». Апелляционная комиссия 5 августа признала, что определение в рекомендованном учебнике некорректно.
«Сначала я сравнила определение, которое написала в работе, и то, что было в учебнике: они совпали. Я пришла с распечатанной страницей из учебника и объяснила ситуацию комиссии. И так мне поставили вместо 99 баллов 100. Эксперты тоже были удивлены, потому что все-таки этот учебник рекомендован федеральным перечнем», — отметила школьница.
Сейчас Ковалева учится в Высшей школе экономики на факультете социальных наук. По ее словам, свою жизнь девушка хочет связать именно с общественными науками.