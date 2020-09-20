Российская выпускница нашла ошибку в учебнике и получила 100 баллов на ЕГЭ

Выпускница воронежской школы Дарья Ковалева добилась пересмотра результата всего ЕГЭ по обществознанию. Она смогла доказать, что в учебнике допустили ошибку, получив при этом 100 баллов.

«Я была уверена в своих знаниях и в том, что работа выполнена правильно. Поэтому страха, что мне могут понизить балл, не было. Так получилось, что в этом не было моей вины, и поэтому удалось вернуть свой балл и разобраться в ситуации», — рассказала Ковалева RT.

Сам экзамен по обществознанию проходил 16 июля. За него выпускница получила 99 баллов, а до 100 она не дотянула из-за определения «социальной мобильности». Апелляционная комиссия 5 августа признала, что определение в рекомендованном учебнике некорректно.

«Сначала я сравнила определение, которое написала в работе, и то, что было в учебнике: они совпали. Я пришла с распечатанной страницей из учебника и объяснила ситуацию комиссии. И так мне поставили вместо 99 баллов 100. Эксперты тоже были удивлены, потому что все-таки этот учебник рекомендован федеральным перечнем», — отметила школьница.

Сейчас Ковалева учится в Высшей школе экономики на факультете социальных наук. По ее словам, свою жизнь девушка хочет связать именно с общественными науками.