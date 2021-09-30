Россиянки стали чаще устраиваться на работу в сферу IT

Количество россиянок, которые стали выбирать для работы сферу IT, увеличилось за последние пять лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob и Московского физико-технического института.

Чаще всего девушки выбирают UI/UX-дизайн (разработку интерфейса приложения или сайта). Их количество в этой профессии увеличилось с 25% до 40%. В сфере тестирования ПО женских резюме стало больше на семь процентных пунктов (34% в 2016 году и 41% на сегодняшний день). Женщин программистов C++ стало больше на 5% (с 3% до 8%). Количество администраторов баз данных увеличилось с 17% до 22%.

При этом в сфере разработки ПО и мобильных приложений число женщин по-прежнему невелико. Количество специалистов мобильной разработки для Android увеличилось на два процентных пункта, а среди Python-разработчиков количество женщин возросло с 7% до 11%.

При этом количество девушек-абитуриентов от общего числа поступающих в МФТИ составляет 27%. За последние три года это число почти не изменилось.