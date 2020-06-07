Россияне заинтересовались обучением на кондитера и IT-специалиста в колледжах

Жители России чаще всего получают среднее специальное образования, обучаясь на кондитеров, сварщиков и IT-специалистов. Об этом объявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Очень много сервисных специальностей, повара, кондитеры, техническое обслуживание легковых автомобилей, сварщики. И много сегодня связано с IT-специальностями. Поэтому количество их растет», — сказал Дмитрий Глушко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глушко также напомнил, что в этом году регионы могут продлить прием документов для поступления в колледжи и техникумы до 25 августа.

Из-за пандемии коронавируса абитуриентам разрешили подавать документы дистанционно: по электронной или обычной почте. Вступительные экзамены и рассмотрение апелляций также будут проводить удаленно.

Министр просвещения страны Сергей Кравцов в конце мая объявил, что в России разработают планы устройства выпускников техникумов. По его словам, уже сейчас в колледжах есть центры содействия трудоустройству с привлечением как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных работодателей, передает газета «Известия».