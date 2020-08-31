Специалисты книжного сервиса провели опрос и выяснили, что более 40% россиян хотели бы добавить в школьную программу книги о Гарри Поттере. При этом были голоса за отмену изучения «Войны и мира» и «Тихого Дона».

«Более 42% респондентов указали, что хотели бы, чтобы на уроках литературы читали серию о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а 30% отметили, что не против добавить в программу детектив Бориса Акунина „Азазель“», — привел ТАСС сообщение пресс-службы сервиса MyBook.

Участники исследования отметили, что в школе нужно изучать книги «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной и «Дом, в котором…» Мариам Петросян. Из зарубежных произведений россияне выбрали «Цветы для Элджернона», «У войны не женское лицо», «Вторую жизнь Уве» и «Щегла».

За исключение из школьной программы «Войны и мира» Льва Толстого и «Тихого Дона» Михаила Шолохова проголосовали 24% читателей. Еще 20% респондентов подчеркнули, что школьникам не стоит читать на литературе лагерную прозу. В качестве примера они назвали «Один день Ивана Денисовича» и «Колымские рассказы».

«Мне кажется, читателям хочется, чтобы уроки литературы стали увлекательнее, ярче и динамичнее — без военных эпопей, без серьезного чтения, которое требует рефлексии, отсюда и 19% проголосовавших против лагерной прозы», — пояснила главный редактор книжного сервиса Екатерина Писарева.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи российских читателей.