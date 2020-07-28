Россияне смогут задать вопросы о питании в школах по горячей линии
О горячей линии от Минпросвещения заговорил заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса ведомства Андрей Родионов во время онлайн-форума «Про питание», пишет ТАСС. Мероприятие посвящено вопросам организации школьного питания в России.
«Минпросвещения сейчас запустит информационную линию отдельно по горячему питанию [в школах], потому что тема на самом деле важная и касается всех», — сказал Родионов.
По его словам, по состоянию на 15 июля 58 субъектов страны готовы к тому, чтобы обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября. Причем для детей дошкольного возраста оно будет бесплатным. Ориентировочно в 2023 году все школы России должны перейти на такой формат.
В Подмосковье более 400 тысяч школьников получат бесплатную еду. Проследить за ее качеством смогут родители.
В начале июня Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в школах. Отмечается, что завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, а также рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи.