Россияне смогут задать вопросы о питании в школах по горячей линии

Министерство просвещения запустит горячую линию, чтобы отвечать на вопросы россиян о питании в школах. При этом сами учебные заведения в 58 регионах готовы к тому, чтобы обеспечить учеников бесплатными обедами.

О горячей линии от Минпросвещения заговорил заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса ведомства Андрей Родионов во время онлайн-форума «Про питание», пишет ТАСС. Мероприятие посвящено вопросам организации школьного питания в России.

«Минпросвещения сейчас запустит информационную линию отдельно по горячему питанию [в школах], потому что тема на самом деле важная и касается всех», — сказал Родионов.

По его словам, по состоянию на 15 июля 58 субъектов страны готовы к тому, чтобы обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября. Причем для детей дошкольного возраста оно будет бесплатным. Ориентировочно в 2023 году все школы России должны перейти на такой формат.

В Подмосковье более 400 тысяч школьников получат бесплатную еду. Проследить за ее качеством смогут родители.

В начале июня Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в школах. Отмечается, что завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, а также рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи.