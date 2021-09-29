Россияне смогут получить IT-образование со скидкой

Жители России могут обучаться IT-профессиям за половину стоимости образовательных программ. Это возможно в рамках проекта «Цифровые профессии», который реализует Минцифры РФ.

Желающие пройти обучение уже могут выбрать такие программы, как «Веб-аналитика», Data Science, Product Manager, «Мобильная разработка», «Технологии анализа данных», «Тестирование ПО», «Технологии искусственного интеллекта» и другие. Обучение по каждой программе будет длиться от 250 академических часов. Среди образовательных площадок Университет Иннополис, «Яндекс.Практикум», СберУниверситет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, GeekBrains, Skillfactory и другие.

По окончании обучения студенты получат дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца.

Расписание и полный перечень программ доступны в каталоге оператора проекта — Университета 2035.

Принять участие в проекте могут жители России старше 16 лет, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. В 2021 году начнется обучение не менее 25 тысяч слушателей. Всего к 2024 году выпускниками проекта станут порядка 110 тысяч человек.