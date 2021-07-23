Россияне смогут подавать документы на все программы в вузы онлайн

Функция подачи документов на все программы высшего образования появится в сервисе «Поступление в вуз онлайн» до 1 апреля 2022 года. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Согласно перечню поручений главы кабмина, сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг будет доработан до 1 апреля следующего года. Этим займутся Минобрнауки и Минцифры.

В сервисе должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая прием на платные места. Помимо этого, на сайте Минобрнауки до 2 августа появится список фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, смогут получить господдержку.

До 1 октября Мишустин также поручил проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос премьер обсуждал в Томске на встрече с молодыми предпринимателями.