Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

Россияне со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства.

Бесплатно получить еще одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах страны: в их числе ВГИК, ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ имени Щепкина, Школа-студия МХАТ, Гнесинка, МГК имени Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.

Утвержден и перечень специальностей, среди которых режиссура театра, кино и ТВ, литературное творчество, художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура, композиция, звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Это не скажется на абитуриентах, которые хотят бесплатно получить первое высшее образование, поскольку количество бюджетных мест в вузах уже увеличено. Отборы абитуриентов будут проводить отдельно.

Прежде в России можно было бесплатно получить только одно высшее образование.

В Минпросвещения ранее объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям изменениями на рынке труда, писал RT.