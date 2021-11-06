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    06 ноября 2021, 12:42

    Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

    Правительство РФ утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в сфере искусств

    Александр Блинов

    Россияне со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства.

    Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

    Бесплатно получить еще одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах страны: в их числе ВГИК, ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ имени Щепкина, Школа-студия МХАТ, Гнесинка, МГК имени Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.

    Утвержден и перечень специальностей, среди которых режиссура театра, кино и ТВ, литературное творчество, художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура, композиция, звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

    Это не скажется на абитуриентах, которые хотят бесплатно получить первое высшее образование, поскольку количество бюджетных мест в вузах уже увеличено. Отборы абитуриентов будут проводить отдельно.

    Прежде в России можно было бесплатно получить только одно высшее образование.

    В Минпросвещения ранее объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям изменениями на рынке труда, писал RT.