Россияне потеряли интерес к обучению детей в зарубежных вузах

Отрицательно на вопрос, готовы ли вы отправить детей в заграничный вуз ответили 59% респондентов. Чаще всего такое мнение высказывают граждане старше 60 лет (70%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (63%).

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При этом 30% опрошенных заявили, что готовы отправить своих детей или внуков учиться за границу. В получении зарубежного диплома заинтересованы оказались молодые люди. 51% в возрасте от 18 до 24 лет заявили о готовности учиться в заграничном вузе. Тех, кому исполнилось от 25 до 34 лет, оказалось немного меньше — 43%.

В тройку стран-лидеров, куда лучше всего отправиться на учебу, вошли Великобритания (ее назвали 38% респондентов), Германия (19%) и США (16%).

Главной причиной, по которой родители хотят отправить детей в зарубежный вуз является убеждение, что там образование более качественное. Также присутствуют мнения, что оно более современное, углубленное и престижное. Так считают 47% опрошенных. Шанс ребенка найти в будущем высокооплачиваемую работу рассматривают 15% родителей. 13% респондентов заявили, что учиться надо в стране, где высокий уровень жизни. 12% хотят, чтобы у ребенка был международный диплом.

Те, кто не хотят отправлять детей учиться за границу говорят о том, что отечественное образование достаточно качественное и не хуже зарубежного. Таких респондентов оказалось 39%. Такое же количество опрошенных считают, что дети должны учиться и работать в родной стране. 13% заявили, что российское образование доступнее иностранного. А каждый десятый опрошенный (9%) просто бояться отправлять детей в другую страну.