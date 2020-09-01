Россияне назвали самые нелюбимые предметы в школе

«Четверть респондентов (26%) больше всего не любили химию. 22% опрошенных отметили трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. 21% участников исследования проголосовали против физики», — приводит агентство выводы аналитиков.

В немилость к россиянам попали уроки иностранных языков (13%), гуманитарные дисциплины (12%) и физкультура (11%). Респонденты отнеслись терпимо к литературе, географии, русскому языку, биологии, ОБЖ и информатике.

Самым важным и нужным школьным предметом участники опроса назвали русский язык. За него проголосовали почти две трети респондентов. На втором месте с показателем 59% оказалась математика, на третьем — иностранные языки (38%). Далее идут история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Россияне посчитали бесполезными физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.

В опросе, который провели в августе 2020 года, приняли более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.