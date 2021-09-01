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    01 сентября 2021, 08:57

    Россияне назвали русский язык самым важным предметом в школе

    Ольга Назаркина

    Самым важным школьным предметом большинство россиян считают русский язык. К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного перед началом нового учебного года.

    Россияне назвали русский язык самым важным предметом в школе

    Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру» во всех регионах страны. Его респондентами стали более пяти тысяч человек старше 18 лет, сообщил ТАСС.

    На первое место 58% участников опроса вынесли русский язык. По мнению 44% россиян, важными являются иностранные языки. Они попали на второе место. Третья позиция в рейтинге важности досталась алгебре и геометрии. За них проголосовали 42% опрошенных.

    Историю отметили только 19% участников опроса, 16% выделили литературу, 14% — информатику. На 2% меньше голосов набрали физика и физкультура. Еще 7% респондентов назвали важным предметом географию, по 5% отметили химию, биологию и обществознание, а 4% опрошенных выделили ОБЖ.

    За важность основ духовно-нравственной культуры народов России проголосовали 3% опрошенных, еще 2% — за основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО.