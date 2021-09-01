Россияне назвали русский язык самым важным предметом в школе

Самым важным школьным предметом большинство россиян считают русский язык. К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного перед началом нового учебного года.

Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру» во всех регионах страны. Его респондентами стали более пяти тысяч человек старше 18 лет, сообщил ТАСС.

На первое место 58% участников опроса вынесли русский язык. По мнению 44% россиян, важными являются иностранные языки. Они попали на второе место. Третья позиция в рейтинге важности досталась алгебре и геометрии. За них проголосовали 42% опрошенных.

Историю отметили только 19% участников опроса, 16% выделили литературу, 14% — информатику. На 2% меньше голосов набрали физика и физкультура. Еще 7% респондентов назвали важным предметом географию, по 5% отметили химию, биологию и обществознание, а 4% опрошенных выделили ОБЖ.

За важность основ духовно-нравственной культуры народов России проголосовали 3% опрошенных, еще 2% — за основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО.