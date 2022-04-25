Россияне начали терять интерес к изучению иностранных языков

Экономические ограничения и санкции отразились в том числе на рынке дополнительного образования. В первую очередь это затронуло школы по изучению иностранных языков, которые предлагали взрослым и детям занятия с носителями языка и подготовку к международным экзаменам, доступ к которым для россиян сейчас закрыт. Об этом сообщили «Известия».

Интерес россиян к таким форматам и программам снижается на фоне ограничений на поездки и закрытия доступа к международным образовательным стандартам. Например, международная система оценки знания английского языка IELTS приостановила тестирование на территории России. Аналогичные меры последовали со стороны TOEFL. Оба экзамена использовались для подтверждения своих знаний языка, в том числе при поступлении на учебу, переезде или трудоустройстве в англоговорящих странах.

Кроме того, начался отток иностранных преподавателей из России, а российские лингвисты хотят сохранить привычный уровень доходов, что становится все более проблематичным. Резко увеличить стоимость уроков, чтобы таким образом компенсировать разницу для преподавателей, школы не могут, поскольку сейчас сдерживают рост цен, чтобы сохранить клиентов.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем отрасль дополнительного образования ждет существенная перестройка. Сейчас отмечается рост спроса на программы обучения IT, а также на подготовительные программы, связанные с естественными и техническими специальностями.