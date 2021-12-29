Россиянам рассказали, почему курсы не смогут обучить программированию с нуля

Директор российского офиса международного провайдера онлайн-обучения GoStudent Мария Кислова объяснила, почему курсы от Нетологии, Skillbox и других школ не помогут изучить программирование с нуля. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Это очень приличные курсы. Но, вообще-то, они не обучают, а, скорее, помогают в обучении: люди учатся сами, причем первые свои навыки в IT они получают еще в школе и развивают самостоятельно», — объяснила эксперт.

Подбирая обучение, важно обратить внимание на включение в курс большого количества практических занятий. Также обучение должно предоставлять собеседование в компании-партнере и удобный график.

Несколько лет назад на рынке появилось достаточно много факультативных, прикладных курсов, где можно обучиться на scrum master’a, который отлаживает процессы в IT как Project Manager, получить навыки машинного обучения, нейронных сетей и искусственного интеллекта.