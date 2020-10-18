Россиянам рассказали о сдаче ЕГЭ в 2021 году
Глава министерства Сергей Кравцов рассказал в интервью ТАСС о работе, которая направлена на методическую поддержку сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ведомство ведет ее вместе с Рособрнадзором.
«О переносе сроков сейчас речи не идет», — подчеркнул министр.
В Минпросвещения и Рособрнадзоре, добавил он, прорабатывают создание интернет-ресурсов, на которых разместят материалы по всем предметам для учащихся 6-11-х классов. Ими смогут воспользоваться как педагоги, так и школьники вместе с родителями. Предназначены такие материалы для самодиагностики.
Из-за пандемии COVID-19, подчеркнул Кравцов, сейчас закрыто порядка 100-110 школ. Это около 0,31% от числа всех учебных заведений страны. Ситуацию министр назвал контролируемой.
Ранее глава Минпросвещения, напомнило агентство НСН, исключил перевод школ на удаленное обучение в связи с коронавирусом.
В 2020 году ЕГЭ сдавали только планировавшие поступать в вуз, а обязательные экзамены по русскому языку и литературе отменили. Выпускники получили аттестаты на основании успеваемости. Школы, вузы и колледжи весной полностью перешли на дистанционное обучение.