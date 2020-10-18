Россиянам рассказали о сдаче ЕГЭ в 2021 году

Переносить сдачу единого государственного экзамена в следующем году пока не планируют. В Минпросвещения заметили, что не обсуждали повторения сценария 2020 года.

Глава министерства Сергей Кравцов рассказал в интервью ТАСС о работе, которая направлена на методическую поддержку сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ведомство ведет ее вместе с Рособрнадзором.

«О переносе сроков сейчас речи не идет», — подчеркнул министр.

В Минпросвещения и Рособрнадзоре, добавил он, прорабатывают создание интернет-ресурсов, на которых разместят материалы по всем предметам для учащихся 6-11-х классов. Ими смогут воспользоваться как педагоги, так и школьники вместе с родителями. Предназначены такие материалы для самодиагностики.

Из-за пандемии COVID-19, подчеркнул Кравцов, сейчас закрыто порядка 100-110 школ. Это около 0,31% от числа всех учебных заведений страны. Ситуацию министр назвал контролируемой.

Ранее глава Минпросвещения, напомнило агентство НСН, исключил перевод школ на удаленное обучение в связи с коронавирусом.

В 2020 году ЕГЭ сдавали только планировавшие поступать в вуз, а обязательные экзамены по русскому языку и литературе отменили. Выпускники получили аттестаты на основании успеваемости. Школы, вузы и колледжи весной полностью перешли на дистанционное обучение.