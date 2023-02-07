Образование 07 февраля 2023, 14:40 Россиянам рассказали о причинах высокого спроса на учителей

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Дефицит учителей в России указывает на недофинансирование системы образования. Такое мнение высказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, повлиять на ситуацию нехватки педагогов в стране можно благодаря улучшению материального обеспечения.

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При этом Захаров отметил востребованность учителей в коммерческом образовательном секторе, который активно развивался в период пандемии коронавируса.

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