Россиянам рассказали, как сэкономить при сборе детей в школу

В преддверии нового учебного года каждый родитель школьника озабочен проблемой покупки всего необходимого. Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина рассказала «360», как грамотно собрать ребенка в школу и на чем не стоит экономить.

За товарами онлайн

По словам Никитиной, россияне часто пользуются маркетплейсами. Это позволяет существенно сократить расходы на приобретение всего необходимого к школе. Эксперт рассказала, что в этом году из-за высокой конкуренции ассортимент онлайн-магазинов стал шире. Все больше родителей отдают предпочтение именно маркетплейсам, а не традиционным походам по торговым центрам.

«Важно понимать, что все нужно покупать не прямо к 1 сентября, часть можно докупить к середине сентября, чтобы сэкономить, потому что цены уже к середине сентября начнут падать», — пояснила финансовый консультант.

Все по спискам

Никитина отметила, что самое главное при сборе в школу — это список. Без него можно сделать очень много спонтанных и ненужных покупок. Например, ранец можно вернуть в течение двух недель, если что-то не подошло. С канцелярскими товарами так не получится.

«Если не получилось в этом году со списками, если в этом году слишком много накупили и поняли, что нет возможности вернуть — просто дайте время себе остыть и составить список ближе к концу сентября, для того чтобы подготовиться к следующему году. Потому что часто так бывает, что люди с горячей головой, с эмоциями покупают, голова остывает уже через промежуток времени, через месяц, например. Поэтому дать время остыть и составить список, чтобы на следующий год не так сильно потратиться», — посоветовала Никитина.

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Также эксперт рекомендовала воспользоваться готовыми списками, составленными специально для каждого класса. Никитина добавила, что это рабочий механизм, который позволит не накупить лишнего. Еще один вариант сэкономить — объединиться с другими родителями и купить все оптом.

При помощи школьных комитетов можно закупать все централизованно, начиная от канцелярии и заканчивая школьной и спортивной формой, отметила эксперт. По ее словам, можно составить чек-листы товаров по заданным параметрам. Так можно сэкономить не только деньги, но и время, подчеркнула она, это убережет кошелек от эмоциональной растраты. Для тех, чьи дети ценят индивидуальность, можно закупать только канцтовары, а часть предметов купить самостоятельно.

На чем экономить нельзя

«Понятно, что каждый подстраивает это под себя. Конечно, не купишь всем 30 одинаковых черных пеналов или одинаковых дневников. Здесь кому как удобно. Но, в принципе, в плане именно экономии денег это наиболее оптимальный совет», — заявила Никитина.

Единственное, на чем эксперт не рекомендует экономить — это обувь. Она рекомендовала приобретать хорошую качественную обувь известных марок. Дорогую пару туфель потом можно продать на «Авито» или других площадках, так получится вернуть часть денег, добавила Никитина.

До конца года в Балашихе откроют четыре новые школы. Учебные заведения откроют школы в ЖК «Измайловский лес», ЖК «Новоград Павлино», а также в микрорайонах Ольгино и Саввино.