Россиянам рассказали, как приучить ребенка делать уроки | 360°

Образование 08 сентября 2022, 21:45 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как приучить ребенка делать уроки Психолог Кондрахина посоветовала повысить мотивацию, чтобы приучить ребенка делать уроки

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Некоторые дети совершенно не хотят выполнять домашнее задание, что может стать серьезной проблемой. Клинический психолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина, какими методами можно привить ребенку любовь к домашнему обучению. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, существует три причины, из-за которых дети не хотят делать домашнее задание — педагогическая, психологическая и нейропсихологическая.

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В первом случае у ребенка возникает пробел в знаниях из-за болезни или пропуска по другим причинам. Восполнить его бывает очень тяжело, так как все темы в школе проходят линейно и преподаватель вряд ли решить вернуться к неотработанным заданиям. Кондрахина посоветовала родителям самостоятельно объяснить ребенку тему или же обратиться за помощью к репетитору.

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В случае второй причины ребенок сталкивается с недостаточной мотивацией, неуверенностью в себе и своих знаниях. Чтобы помочь ребенку справиться с проблемой, родитель должен предложить ему разобраться с домашним заданием самостоятельно. Важно присутствовать во время этого и направлять, а за старания поощрять.

Медик подчеркнула, что решить проблему в третьем случае без помощи нейропсихолога практически невозможно. По этой причине стоит как можно скорее обратиться к специалисту.

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