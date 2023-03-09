Образование 09 марта 2023, 14:05 Россиянам рассказали, как правильно делать домашнее задание с ребенком

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Выполнение домашнего задания с маленьким школьником нередко превращается в скандал, но ссоры можно избежать, если правильно подойти к процессу. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Во-первых, родителям будущих первоклассников лучше заранее готовиться к школе. Есть два самых важных момента: это купить прописи и часы еще в садике. По первым тренироваться писать крючки и буквы, чтобы «поставить» руку. Тогда в будущем ученик быстрее и проще будет выполнять задания учителя. А часы помогут начать осознавать время и его рамки. Нужно объяснить чаду, что на выполнение домашнего задания есть час, и в него надо уложиться.

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Во-вторых, не стоит устраивать торги и тем более платить школьнику за выполненные уроки или хорошие оценки. Домашнее задание — это закрепление материала и обязанность ученика. Поэтому следует приучать его к слову «надо».

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В-третьих, не стоит пренебрегать чужой помощью. Если родитель готов сорваться, то лучше попросить сменить себя на посту помощника по домашке. Можно поручить этот труд бабушке, партнеру или кому-то из домочадцев. Лучше так, чем превращать выполнение уроков в скандал.

Еще один важный момент — использование визуальных образов. Картинки, таблицы и другие наглядные материалы очень помогают в обучении.

Наконец, родитель должен подключаться только к новой деятельности. То есть выполнять вместе домашние задания исключительно в начальной школе или помогать при появлении новых сложных предметов. Иначе будет обречен делать за ребенка все уроки.

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