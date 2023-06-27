Образование 27 июня 2023, 17:06 Россиянам объяснили, в чем плюс системы «Поступление в вуз онлайн» Владимир Строев: ребята из регионов могут спокойно на расстоянии подать документы

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Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в разговоре с ИА НСН перечислил плюсы системы «Поступление в вуз онлайн». По его словам, учащиеся из регионов могут спокойно подавать документы на расстоянии.

При этом Строев отметил, что живое поступление никто не отменял и не планирует этого делать.

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«С другой стороны, важно живое ощущение места, где ты будешь проводить следующие годы», — сообщил ректор.

Ранее стало известно, что сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг готов к старту приемной кампании.