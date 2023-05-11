Образование 11 мая 2023, 06:02 Россиянам объяснили, почему возвращения к советской системе образования никогда не будет Борис Илюхин: ЕГЭ позволяет детям поступить в вуз без дополнительных затрат РИА «Новости»

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К ЕГЭ часто предъявляют большое количество претензий, однако не все они справедливы. Директор Центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин отметил, что ЕГЭ дает возможность живущим в отдаленных местах детям получить качественное образование. Свое мнение он высказал в беседе с радио Sputnik.

ЕГЭ, как замети Илюхин, проверяет способность думать, а все заявления об обратном он назвал мифом. В таком экзамене много заданий на умение сформулировать, аргументировать и доказать, пояснил он.

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Сейчас система образования меняется, но, по мнению Илюхина, она не вернется к советской.

«К советской системе образования мы уже не вернемся никогда. Это не плохо и не хорошо, это факт, потому что мы живем в другой реальности, в другом информационном мире, в других технологиях образования», — объяснил Илюхин.

России необходимо выстраивать суверенную систему образования, от нее зависит будущее государства, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что обсуждал эту тему с лидерами многих политических фракций.