Россиянам объяснили, как изменится формат ЕГЭ
Рособрнадзор заявил, что формат ЕГЭ будут изменять постепенно
Существующий в России формат Единого государственного экзамена не намерены изменять кардинально. Решения по нему будут принимать вдумчиво и последовательно.
Любые изменения в ЕГЭ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, вносят на основании предложений и замечаний. Формируются они во время профессионального и общественного обсуждения, а ведомство внимательно их изучает.
«Это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», — подчеркнули в пресс-службе.
В Рособрнадзоре заявили, что формат ЕГЭ позволяет наиболее объективно оценить соответствие полученных в школе знаний требованиям ФГОС. Благодаря ему абитуриенты из разных уголков России получают равные возможности.
«Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — отметили в ведомстве.
Специалисты Рособрнадзора также обсудят усиление роли портфолио школьника при поступлении в вузы. Оно демонстрирует учебные и внеучебные достижения детей.