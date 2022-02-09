Россиянам объяснили, как изменится формат ЕГЭ

Существующий в России формат Единого государственного экзамена не намерены изменять кардинально. Решения по нему будут принимать вдумчиво и последовательно.

Любые изменения в ЕГЭ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, вносят на основании предложений и замечаний. Формируются они во время профессионального и общественного обсуждения, а ведомство внимательно их изучает.

«Это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», — подчеркнули в пресс-службе.

В Рособрнадзоре заявили, что формат ЕГЭ позволяет наиболее объективно оценить соответствие полученных в школе знаний требованиям ФГОС. Благодаря ему абитуриенты из разных уголков России получают равные возможности.

«Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — отметили в ведомстве.

Специалисты Рособрнадзора также обсудят усиление роли портфолио школьника при поступлении в вузы. Оно демонстрирует учебные и внеучебные достижения детей.