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    09 февраля 2022, 02:42

    Россиянам объяснили, как изменится формат ЕГЭ

    Рособрнадзор заявил, что формат ЕГЭ будут изменять постепенно

    Александра Ломейко

    Существующий в России формат Единого государственного экзамена не намерены изменять кардинально. Решения по нему будут принимать вдумчиво и последовательно.

    Любые изменения в ЕГЭ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, вносят на основании предложений и замечаний. Формируются они во время профессионального и общественного обсуждения, а ведомство внимательно их изучает.

    «Это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», — подчеркнули в пресс-службе.

    В Рособрнадзоре заявили, что формат ЕГЭ позволяет наиболее объективно оценить соответствие полученных в школе знаний требованиям ФГОС. Благодаря ему абитуриенты из разных уголков России получают равные возможности.

    «Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — отметили в ведомстве.

    Специалисты Рособрнадзора также обсудят усиление роли портфолио школьника при поступлении в вузы. Оно демонстрирует учебные и внеучебные достижения детей.