Россиянам объяснили, что именно упростили в правилах сдачи ЕГЭ и ГИА

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, облегчающее задачу выпускников 9 и 11 классов. Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко объяснил, как именно будут организованы школьные испытания 2021 года, сообщило радио «Комсомольская правда».

По его словам, важной задачей является обеспечение объективности проведения экзаменов. Семченко напомнил, что в прошлом году ГИА-9 не было. Сейчас, как и в 2019 году, ученики должны сдать два обязательных экзамена. Теперь они будут в форме основного испытания. При этом предметы по выбору в этом году девятиклассникам сдавать не нужно. Они должны только написать одну контрольную работу по желаемому предмету.

Выпускникам школ, которые не планируют поступать в вуз, необходимо сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена. В их числе русский язык и математика. Директор департамента уточнил, что разделения на базовую и профильную математику уже нет.