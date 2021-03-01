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    01 марта 2021, 11:37

    Россиянам объяснили, что именно упростили в правилах сдачи ЕГЭ и ГИА

    Полина Петрова

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, облегчающее задачу выпускников 9 и 11 классов. Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко объяснил, как именно будут организованы школьные испытания 2021 года, сообщило радио «Комсомольская правда».

    Россиянам объяснили, что именно упростили в правилах сдачи ЕГЭ и ГИА

    По его словам, важной задачей является обеспечение объективности проведения экзаменов. Семченко напомнил, что в прошлом году ГИА-9 не было. Сейчас, как и в 2019 году, ученики должны сдать два обязательных экзамена. Теперь они будут в форме основного испытания. При этом предметы по выбору в этом году девятиклассникам сдавать не нужно. Они должны только написать одну контрольную работу по желаемому предмету.

    Выпускникам школ, которые не планируют поступать в вуз, необходимо сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена. В их числе русский язык и математика. Директор департамента уточнил, что разделения на базовую и профильную математику уже нет.