Россиянам и белорусам разрешили сдавать TOEFL от ЕТS в онлайн-формате

Жители России и Белоруссии с 4 августа смогут сдавать несколько вариантов теста TOEFL по английскому языку в онлайн-формате. Однако экзаменационные центры по-прежнему не будут принимать, сообщили ТАСС в компании ETS.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — предупредили в компании.

Экзаменационные центры принимать не будут, однако пройти тест оффлайн можно в других странах.

Ограничения ввели в марте 2022 года. ETS перестала принимать экзамен TOEFL в России и Белоруссии и запретила на своем сайте регистрацию пользователям с гражданством этих стран.

TOEFL — тест на знание английского языка как иностранного. Результаты экзамена принимают при поступлении в вузы США, Европы и Азии. ETS является крупнейшей в мире частной некоммерческой образовательной организацией по тестированию и оценке.