Россиянам дали советы по подборке онлайн-курсов

Проректор по образованию Университета 2035 Екатерина Любимова заявила, что для того, чтобы правильно подобрать онлайн-курс, отвечающий всем заявленным требованиям, необходимо определить цель обучения. Об этом написала «Газета.ru».

От того, какую цель перед собой ставит человек, зависит успех прохождения курса.

«Стоит задать себе вопрос — «что я получу от этого курса?» Ответ может быть разным. Например, «с новыми знаниями получу повышение на работе» или «смогу начать собственный бизнес», — сказала она.

Также важным шагов является определение ресурсов. Если в момент прохождения курсов у вас стоят важные дела на работе или нет достаточного количества денег даже на повседневные траты, то с обучением стоит повременить.

Для того, чтобы выбрать действительно полезный курс, нужно изучить отзывы, обратить внимание на то, как выглядит платформа курса и в каких форматах преподносится информация. По словам Любимовой, особое внимание нужно уделить формату обучения. Если учащемуся некомфортно общаться в видео-чате, то курс он может так и не закончить.