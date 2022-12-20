Образование 20 декабря 2022, 13:34 Россиян призвали подкармливать городских птиц во время морозов

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Биолог Дмитрий Федоров в разговоре с изданием 1istochnik.ru призвал россиян подкармливать городских птиц в период морозов.

Он напомнил, что птицы регулируют численность вредных насекомых в парках и уничтожают пищевые отходы, тем самым замещая крыс, написало ИА Nation News.

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При этом перекармливать птиц не стоит, поскольку они перестанут охотиться на насекомых, предупредил биолог.

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